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понедельник, 14 июня 2021 16:36

"Скорая" по дороге к пациенту попала в ловушку

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В поселке Володарка Киевской области автомобиль "скорой" застрял на обочине дороги, когда ехал к пациенту. Инцидент произошел вечером 13 июня на ул. Заречной.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области.

Автор: ГУ ГСЧС в Киевской области
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На помощь медикам приехали спасатели.

"Спасатели установили, что автомобиль экстренной медицинской помощи застрял на обочине дороги и не может двигаться. С помощью лебедки пожарного автомобиля спасатели извлекли транспорт медиков из ловушки", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что "скорая" застряла на грунтовой дороге. После освобождения медтранспорт смог поехать на вызов.

Автор: ГУ ГСЧС в Киевской области
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На Львовщине из-за сильных заносов медики везли пациентку в больницу на санях. Машина скорой помощи не могла подъехать к жилью пациентки, у которой случился инфаркт.

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14
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