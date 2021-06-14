"Скорая" по дороге к пациенту попала в ловушку

В поселке Володарка Киевской области автомобиль "скорой" застрял на обочине дороги, когда ехал к пациенту. Инцидент произошел вечером 13 июня на ул. Заречной.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области.
На помощь медикам приехали спасатели.
"Спасатели установили, что автомобиль экстренной медицинской помощи застрял на обочине дороги и не может двигаться. С помощью лебедки пожарного автомобиля спасатели извлекли транспорт медиков из ловушки", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что "скорая" застряла на грунтовой дороге. После освобождения медтранспорт смог поехать на вызов.
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На Львовщине из-за сильных заносов медики везли пациентку в больницу на санях. Машина скорой помощи не могла подъехать к жилью пациентки, у которой случился инфаркт.
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