Школьник пугал мать самоубийством потому, что во время уроков у него отобрали чипсы

Парень позвонил матери рассказал, что находится на крыше и намерен совершить суицид, попрощался и выключил телефон. Фото: pixabay.com

В Кременчуге Полтавской области в одной из местных школ произошел конфликт между учителем и учеником.

Инцидент произошел в марте в гимназии №16. Шестиклассник купил чипсы и ему не понравилось, что их забрала классный руководитель и сказала, что отдаст после уроков. Об инциденте говорится в решении суда.

Учительница позвонила его матери и хотела отвести ученика к директору. Тот ответил, что пойдет домой.

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По дороге парень позвонил матери и рассказал, что находится на крыше и намерен совершить суицид. Попрощался и выключил телефон. А сам в это время пошел к озеру и находился там, пока его не нашли полицейские.

По материалам суда, намерений покончить жизнь самоубийством ребенок не имел. И почему он так себя повел, сказать не смог.

Суд признал в произошедшем виновной мать мальчика и наложил на нее - штраф 850 грн и 454 грн судебного сбора.

Директора лицея в Сосновке на Львовщине 67-летнюю Наталью Щербань, которая критиковала школьников через одежду и их внешность, признали виновной в буллинге в отношении учеников. Она должна заплатить 1360 грн штрафа.