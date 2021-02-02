Школьницы отравились алкоголем во время занятий: подробности

Из школы девочек выносили на носилках. Все они из одного класса Фото: pixabay.com

В Запорожской области в школе №3 города Вольнянск 2 школьницы отравились алкоголем.

Инцидент произошел 1 февраля. Их забрали в местную больницу, пишет "РИА Мелитополь".

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Из школы девочек выносили на носилках. Все они из одного класса. По их словам, они отравились пирожками, купленными в супермаркете возле школы.

Но по словам очевидцев, у учениц была явно нарушена координация движений. А сотрудники школы утверждают, что от детей было слышно запах алкоголя.

Как стало известно, в больнице у девушек взяли анализ крови и у 3 из них по результатам оказалось более 1‰ алкоголя в крови. Двум девочкам, которые также были госпитализированы в больницу, якобы стало плохо только потому, что они увидели, как тошнит их одноклассниц.

Директор школы уверена, что отравления связано с пирожками.

В Кривом Роге 15-летний школьник оказался в реанимации после того, как попробовал наркотик. Подросток употреблял снюс.