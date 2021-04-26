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Школьница ушла из дома от пьяной матери - та вспомнила о ней на следующий день

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Школьница ушла из дома от пьяной матери - та вспомнила о ней на следующий день
12-летняя девушка не хотела возвращаться в свой дом через нетрезвую мать Фото: su.npu.gov.ua

В Шостке Сумской области из дома школьница ушла из дома.

12-летняя девушка не хотела возвращаться в свой дом через нетрезвую мать, сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

"Около 23:00, по спецлинии 102, позвонила 35-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что ее 12-летняя дочь не вернулась домой, и место пребывания ребенка неизвестно. Как выяснилось, заявительница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме женщины в квартире находилась и ее младшая семилетняя дочь. Проведя комплекс розыскных мероприятий, полицейские установили местонахождение девочки-подростка. Оказалось, что она осталась ночевать у маминой подруги, ведь побоялась идти домой из-за маминого состояния. Обеих девушек правоохранители оставили на ночь в сердобольно подруги заявительницы. Утром женщина с трудом вспомнила события прошлого вечера и бросилась искать детей", - говорится в сообщении.

Известно, что в течение последнего года женщина уже дважды привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Сами же школьницы говорят, что их мать, перебрав алкоголя, зачастую устраивала дома ссоры.

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С женщиной ювенальные полицейские проводят профилактические беседы по ее поведению и отношению к собственным детям. Кроме того, решается вопрос о привлечении ее в очередной раз к административной ответственности.

В Житомире 14-летняя девушка 20 апреля вышла на пробежку и исчезла. Тревогу начала бить ее мать, которая не дождалась дочь с тренировки.

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