Школьница совершила попытку самоубийства

В Чернигове ученица 9-го класса одной из местных школ пыталась покончить жизнь самоубийством, наевшись таблеток.
Девочку госпитализировали в неврологическое отделение Черниговской областной детской больницы, сообщает УНИАН.
Дома у потерпевшей обнаружили несколько блистеров различных медикаментов, часть из которых была пустой.
В то же время мать девушки обратилась в милицию с просьбой не проводить проверку по этому факту.
Устанавливается, что именно стало основанием для такого поступка девушки.
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16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы проглотить 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла.
Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.
27 февраля сообщалось, что в Сумах школьницы наглотались таблеток и вызвали скорую помощь. Первокурсницы напились таблеток от простуды.
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