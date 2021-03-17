Школьница совершила попытку самоубийства

Школьница наглоталась таблеток, чтобы свести счеты с жизнью. Фото: ukr-space.com

В Чернигове ученица 9-го класса одной из местных школ пыталась покончить жизнь самоубийством, наевшись таблеток.

Девочку госпитализировали в неврологическое отделение Черниговской областной детской больницы, сообщает УНИАН.

Дома у потерпевшей обнаружили несколько блистеров различных медикаментов, часть из которых была пустой.

В то же время мать девушки обратилась в милицию с просьбой не проводить проверку по этому факту.

Устанавливается, что именно стало основанием для такого поступка девушки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина застрелился из обреза

16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы проглотить 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. 27 февраля сообщалось, что в Сумах школьницы наглотались таблеток и вызвали скорую помощь. Первокурсницы напились таблеток от простуды.