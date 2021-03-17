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среда, 17 марта 2021 05:15

Школьница совершила попытку самоубийства

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Школьница совершила попытку самоубийства
Школьница наглоталась таблеток, чтобы свести счеты с жизнью. Фото: ukr-space.com

В Чернигове ученица 9-го класса одной из местных школ пыталась покончить жизнь самоубийством, наевшись таблеток.

Девочку госпитализировали в неврологическое отделение Черниговской областной детской больницы, сообщает УНИАН.

Дома у потерпевшей обнаружили несколько блистеров различных медикаментов, часть из которых была пустой.

В то же время мать девушки обратилась в милицию с просьбой не проводить проверку по этому факту.

Устанавливается, что именно стало основанием для такого поступка девушки.

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16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы проглотить 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла.

Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.

27 февраля сообщалось, что в Сумах школьницы наглотались таблеток и вызвали скорую помощь. Первокурсницы напились таблеток от простуды.

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