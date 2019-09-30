Школьница погибла во сне от взрыва смартфона

Девушка уснула ночью с включенным на зарядку мобильный телефон, а под утро его батарея взорвалась Фото: Politeka.net

В селе Бастобе Алматинской области Казахстана 14-летняя девушка погибла в результате взрыва смартфона.

Девушка уснула ночью с включенным на зарядку мобильный телефон, а под утро его батарея взорвалась, пишет УНИАН.

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Взрыв батареи смартфона нанес девушке смертельные травмы. Полицейские не обнаружили на теле несовершеннолетнего признаков насилия. По одной из версий, девятиклассница уснула, слушая музыку. Гибель ребенка зарегистрировали как несчастный случай.

В деревне Керьякани (Индия) 18-летняя Ума Орам погибла из-за смартфона, который взорвался во время разговора. Девушка подключила устройство к зарядке и говорила со своим родственником, вскоре телефон взорвался прямо в ее руках. Об этом сообщает Daily Mail.