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понедельник, 30 сентября 2019 14:38

Школьница погибла во сне от взрыва смартфона

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Школьница погибла во сне от взрыва смартфона
Девушка уснула ночью с включенным на зарядку мобильный телефон, а под утро его батарея взорвалась Фото: Politeka.net

В селе Бастобе Алматинской области Казахстана 14-летняя девушка погибла в результате взрыва смартфона.

Девушка уснула ночью с включенным на зарядку мобильный телефон, а под утро его батарея взорвалась, пишет УНИАН.

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Взрыв батареи смартфона нанес девушке смертельные травмы. Полицейские не обнаружили на теле несовершеннолетнего признаков насилия. По одной из версий, девятиклассница уснула, слушая музыку. Гибель ребенка зарегистрировали как несчастный случай.

В деревне Керьякани (Индия) 18-летняя Ума Орам погибла из-за смартфона, который взорвался во время разговора. Девушка подключила устройство к зарядке и говорила со своим родственником, вскоре телефон взорвался прямо в ее руках. Об этом сообщает Daily Mail.

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