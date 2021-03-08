Школьница наглоталась таблеток - в полиции назвали причину

16-летняя девушка наглоталась таблеток после ссоры с подругой. ФОТО: pixabay.com

16-летняя девушка наглоталась таблеток в Сумах. С острым медикаментозным отравлением она госпитализирована в областную детскую больницу.

Правоохранителям об инциденте сообщили медработники, сообщает полиция Сумской области на своей странице в Facebook.

"Девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой", - заявили полицейские.

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Угрозы жизни уже нет, добавили в больнице.

В Кривом Роге 15-летняя школьница создала "группу смерти" в Telegram. Девушка предлагала участникам группы наносить себе ранения, подтверждая выполненные задания фото. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.