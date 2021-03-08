Школьница наглоталась таблеток - в полиции назвали причину

16-летняя девушка наглоталась таблеток в Сумах. С острым медикаментозным отравлением она госпитализирована в областную детскую больницу.
Правоохранителям об инциденте сообщили медработники, сообщает полиция Сумской области на своей странице в Facebook.
"Девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой", - заявили полицейские.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самоубийство 13-летней школьницы: как полиция прокомментировала подозрения об "опасной игре"
Угрозы жизни уже нет, добавили в больнице.
В Кривом Роге 15-летняя школьница создала "группу смерти" в Telegram. Девушка предлагала участникам группы наносить себе ранения, подтверждая выполненные задания фото. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.
Комментарии