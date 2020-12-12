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суббота, 12 декабря 2020 13:25

Сколько киевлян подхватили коронавирус за минувшие сутки

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Сколько киевлян подхватили коронавирус за минувшие сутки
За минувшие сутки в Киеве у 1696 человек обнаружили коронавирус. Фото: Reuters

За минувшие сутки в Киеве у 1696 человек обнаружили коронавирус.

23 человека погибли, 859 - выздоровели, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Еще 1696 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. В общем коронавирус унес жизни 1574 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 сегодня в Киеве уже 90 013", - написал Кличко в Faceboоk.

Заболели 933 женщины, 639 мужчин, 71 девочка от 1 до 17 лет и 53 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет. Обнаружили коронавирус у 57 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 98 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 859 человек. В общем коронавирус преодолели 28 628 жителей Киева", - сообщил мэр.

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В Деснянском районе обнаружили 421 случай заражения, в Соломенском 250, в Дарницком районе 248.

За сутки 11 декабря в Украине зарегистрировали 12 811 новых случаев коронавирусной болезни. 243 человека умерли от осложнений Covid-19. 13653 выздоровели. Такая статистика сложилась при 61571 тестировании в сутки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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