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вторник, 27 июля 2021 11:56

Скниловская трагедия: самолет упал на людей
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27 июля 2002 года на военном аэродроме "Скнылов" во Львове во время авиашоу, посвященного 60-летию 14-го авиационного корпуса Военно-воздушных сил Украины, на людей упал самолет Су-27
Фото: armyinform.com.ua
Самолет был перегружен горючим, поэтому не смог в нужный момент набрать необходимую высоту
27 июля 2002 года на военном аэродроме "Скнылов" во Львове во время авиашоу, посвященного 60-летию 14-го авиационного корпуса Военно-воздушных сил Украины, на людей упал самолет Су-27
Пострадали более 350 человек, погибли - 77 из которых 28 детей
Командира Су-27 Владимира Топонара приговорили на14 лет заключения. Вышел на свободу через 11 лет

Сегодня, 27 июля, исполняется 19 лет со дня Скниловской авиакатастрофы. Это по количеству жертв крупнейшая в Европе авария в истории авиашоу.

В 2002 году на военном аэродроме "Скнилов" во Львове во время авиашоу, посвященного 60-летию 14-го авиационного корпуса Военно-воздушных сил Украины, на людей упал самолет Су-27. Опытные пилоты не смогли выполнить фигуру высшего пилотажа - "полупетлю". Борт сначала зацепил дерево, потом крылом землю, несколько раз перевернулся, врезался в толпу зрителей и загорелся. Погибли 77 человек. 28 из них - дети. Еще более 350 человек получили травмы.

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За штурвалом сидели пилоты высшей категории Владимир Топонарь и Юрий Егоров. Они должны были управлять самолетом на МиГ-29, однако по стечению обстоятельств самолет не смогли отправить во Львов. Машину заменили на роковой истребитель. Пилоты катапультировались и получили незначительные травмы.

Тогдашний президент Украины Леонид Кучма возложил всю вину на военных. Уволили с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-полковника Виктора Стрельникова. В то же время министр обороны Украины Владимир Шкидченко подал прошение об отставке. Однако ее не приняли.

Расследованием авиакатастрофы занималась Генеральная прокуратура и специальная комиссия Министерства обороны Украины. Обнаружили, что самолет был заправлен на 3 т больше, чем было необходимо. В результате Топонарь не смог правильно оценить его вес и допустил опасное сближение с землей. По его версии причиной трагедии стал недобор мощности левым двигателем самолета, в результате чего он не вышел из пике и наклонился на один бок.

Виновниками трагедии назвали пилотов - полковника Владимира Топонаря и второго пилота полковника Юрия Егорова. Первого приговорили к 14 годам заключения. Вышел на свободу через 11 лет. Юрия Егорова осудили на восемь лет. Вышел на свободу через два с половиной года.

Анатолий Третьяков, заместитель командующего 14-го авиакорпуса, был приговорен к шести годам заключения. Так же как и Юрий Яцюк, заместитель руководителя полетами. Анатолия Лукиниха, начальника службы безопасности полетов 14-го авиакорпуса, осудили на четыре года лишения свободы условно.

Никто из обвиняемых своей вины в трагедии не признал.

Ежегодно 27 июля в часовне, которую построили после трагедии возле аэродрома, служат панихиду. Туда родные и близкие приходят с портретами погибших.

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Дата
27
июля

Скниловская трагедия: самолет упал на людей

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