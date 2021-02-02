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вторник, 02 февраля 2021 14:03

Скандальная блогера, которая любит Россию, оправдалась и пожаловалась на травлю

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Скандальная блогера, которая любит Россию, оправдалась и пожаловалась на травлю
Девушка заявила, что видео было неправильно смонтировано, поэтому все вопросы остались за кадром. На самом деле, по словам Таисии, ей был предложен выбор стран, в которых она хочет побывать Фото: скриншот с видео

Блогерша Таисия Маламан, под ником Di.rubens, оправдалась за скандальный ролик, в котором между Украиной и Россией выбрала страну-агрессора.

Девушка заявила, что видео было неправильно смонтировано, поэтому все вопросы остались за кадром. На самом деле, по словам Таисии, ей был предложен выбор стран, в которых она хочет побывать, сообщил телеканал "112".

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"Мой знакомый блоггер опубликовал на своем аккаунте видеоколлаборации со мной. Она была в формате блиц-опроса о странах, в которых я хочу побывать. Из 2 предложенных стран я должна была выбрать наиболее интересную для путешествия. Монтаж ролика и описание к нему не были согласованы со мной", - заявила блогерша.

Таисия также пожаловалась на травлю в соцсетях из-за скандального ролик. Она заявила, что ей угрожают и заставляют извиняться за действия, которые она не совершала. Блогерша отметила, что обратилась в полицию за защитой.

"Травля с одной стороны происходит с молчаливого согласия государства, а с другой - по поддержке Минобороны, которая на моё обращение ответила насмешкой. Я уже обратилась в полицию - там открыли уголовное дело".

Блогерша в который раз заявила, что свою честь и достоинство будет отстаивать в суде.

Скандал вокруг блогерши разгорелся после распространения ее видео, выложенного в TikTok, офицером ВСУ Анатолием Штефаном. В нем она называет Россию любимой страной. О своей любви к РФ рассказывала на майдане Независимости. Позже в Instagram-видео она обозвала офицера Штефана "позором украинской армии" и заявила о намерении обратиться в суд из-за "фальсифицированной и заведомо ложной" информации офицера. Штефан со своей стороны назвал такую реакцию "нонсенсом". Вскоре блогершу внесли в базу "Миротворец", а 3 компании заявили о прекращении сотрудничества с ней.

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