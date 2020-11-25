Скандал в киевском морге. Родственникам умершей отдали тело другой женщины

В морге перепутали тела умерших. Фото: УНИАН

В киевском морге перепутали тела двух женщин с одинаковой фамилией, которых доставили из одного места в один день.

Подмену в морге обнаружила родственница умершей, говорится в сюжете ТСН.

Выяснилось, что тело ее тети отдали другой семье. Там не заметили, что получили тело чужого человека, и провели кремацию.

Племянница умершей несколько часов доказывала сотрудникам морга и полиции, которую она вызвала, что в гробу лежит не ее тетя.

"Этот человек старше, у нее длинные волосы до плеч светлого цвета. Моя тетя была онкобольная после двух химий. У нее даже не было волос. Это невозможно было перепутать", - рассказала женщина.

Последний год из-за тяжелой болезни ее тетя провела в пансионате. В тот день там умерли сразу две женщины. Оказалось, что у них одинаковые фамилии и даже один и тот же диагноз.

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В ритуальной службе пояснили, что люди могли не заметить подмены из-за шока - лицо после смерти меняется, а волосы были скрыты.

После выяснения всех обстоятельств семьи договорились обменяться - племянница умершей отдаст чужое тело и получит урну с прахом тети.

Кто допустил такую ​​ошибку - будет выяснять следствие.

Сколько стоят похороны, как отличаются затраты на традиционное погребение и кремацию, посчитала команда аналитиков Picodi.com.