Скандал в детском доме: что рассказал директор, которого обвинили в педофилии

В Измаильском специализированном доме ребенка в Одесской области разгорелся скандал: директора обвинили в развращении воспитанниц. Фото: facebook.com/dom.izmail

Специализированное детское учреждение, в котором разгорелся скандал якобы из-за развращение воспитанниц, находится в Измаиле Одесской области.

Руководит детдомом врач-педиатр Виктор Проценко. Он и является главным фигурантом дела. Считает, что поводом для скандала стал внутренний конфликт, который раздули общественные активисты и соцсети.

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"Никогда даже предположить не мог, что окажусь в центре грязного скандала, от которого отмываться придется всю жизнь. Я, врач-педиатр с многолетним опытом, сегодня должен доказывать, что да, я люблю детей. Но не так, как сегодня об этом кричат ​​те, кто закидывает меня грязью и ложью", - сказал Проценко Gazeta.ua.

Добавил, что не собирается уходить с поста или менять место жительства. И сделает все, чтобы доказать, что стал жертвой клеветы.

В Одесской области директора специализированного детского учреждения обвинили в развращении воспитанниц. С заявлением о преступлении в отношении трех девочек 7 и 5 лет обратилась работница этого заведения. Предыдущим медицинским обследованием девочек никаких следов, свидетельствующих о сексуальном насилии, не обнаружено. Сами дети о факте полового насилия или развращения ничего не рассказывают. По их словам, они ходили в кабинет директора, где смотрели мультфильмы и играли.