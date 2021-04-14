Скандал: ребенка не взяли в садик потому что родители не знают венгерского языка

Досадный инцидент произошел в детском саду им. Святого Иосифа, который расположен на улице Тюльпанов Фото: pixabay.com

В Виноградове Закарпатской области ребенка отказались принять в садик, потому что его родители не знают венгерского языка.

Досадный инцидент произошел в детском саду им. Святого Иосифа, который расположен на улице Тюльпанов, рассказал отец ребенка Сергей Волошин в Facebook.

"Я проживаю рядом с этим детским садом и именно сюда когда ходила моя жена и мы решили, что отдадим своего ребенка именно сюда. Мы написали заявление, предоставили все документы, пообщались с заведующей садика. И она мне объяснила, что якобы надо писать два заявления . Одну - в детский сад, другую - в церковь. Объяснила, в какую церковь идти и как бы там должны согласовать все, потому что есть такая норма, что кто-то из ребенком должен продолжить общение дома на венгерском языке. и поскольку у нас есть родственники, которые владеют этим языком, мы не обратили на это внимание. Я пошел в церковь, написал заявление и у меня его приняли ", - рассказал Сергей Волошин.

Ответ о приеме ребенка в детский сад ему должны были предоставить в марте, однако из-за карантина, он наведался туда недавно. Там мужчине сообщили, что они не примут его ребенка на учебу, потому что родители не владеют венгерским языком.

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"Я обратился в детсад, чтобы узнать, когда будет прием группы. Заведующая мне сказала, что если отец или мать не владеют венгерским языком, то ребенок, если приниматься и будет, то при условии того, что будут свободные места в группе. Моему возмущению не было предела, я считаю, что на территории Украины действуют украинские законы и Конституция ", - сказал Сергей Волошин.

По словам отца ребенка, сад вероятно строился на средства гуманитарной помощи из Венгрии, однако юридически он подчиняется Виноградовскому городскому совету. Он добавил, что не был против того, чтобы его ребенок изучал венгерский язык.

"Я пошел в церковь и пытался объяснить, что такого не может быть. Потому что получается так, что в Виноградове нацменьшинство - это уже украинцы. Потому ребенка не взяли в садик из-за того, что я и моя жена не владеют венгерским языком. В церкви просто развели руками ", - сказал Сергей Волошин.

По словам отца дошкольника, этот детсад официально находится на содержании Виноградовского городского совета и там не имеют права отказывать в приеме на обучение ребенка только потому, что он и его жена не знают венгерского языка.

В комментариях поддержали Сергея Волошина. Там отмечают, что в детском саду отказывали даже детям с венгроязычных семей.

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