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среда, 06 мая 2020 17:32

Скандал после похорон обезглавленного ребенка: новые подробности

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Скандал после похорон обезглавленного ребенка: новые подробности
На Харьковщине простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которую убили и обезглавили. В преступлении подозревают ее мать, 38-летнюю Татьяну. Фото: apostrophe.ua

Светлану Перехрест из села Подворки на Харьковщине после похорон обезглавленной 13-летней соседки обвинили в мошенничестве. Скандал из-за сбора средств разгорелся именно в сети. Поскольку в селе о нем даже не все слышали и не знали, что для убитой девочки собирают деньги.

Женщина рассказала, что средства потратила только на организацию похорон и необходимые для этого вещи - свадебное платье, косметику, подарки на кладбище и тому подобное. Это примерно треть от собранной суммы

"Я понимала, что у них особо денег и нет. Они сами не знают, что делать. И просто выставила пост в Іnstagram - если у кого-то есть возможность помочь, потому что семья не совсем богата. И так понемногу начали просто сбрасывать деньги . То, что пишут всякие негативные отзывы, это в голове не укладывается. Пирожки нам обошлись, например, - привезли около 2 ящиков, - в 1500 грн. Плюс 1600,54 гривни - это печенье и конфеты мы заказывали. У нас 2800 ушло на венки. Только отхожу от этого всего. Это нужно сесть и все посчитать. У меня есть чеки. Мелкие чеки. Даже когда покупала нашатырный спирт для брата. Мы поставим оградку такую, чтобы она уже была. И памятник поставим. Это все надо обсудить с родственниками: какой, как. За те деньги, которые в принципе есть", - рассказала Светлана Перехрест, передает ТСН.

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В общем удалось собрать 17 тыс. грн, из них пока потратили пять. В поселковом совете о сборе денег не слышали. Говорят, выделили деньги из своего бюджета.

"От поселкового совета были все атрибуты, была машина. Мы забирали из морга девочку. Все, что нужно было на кладбище сделать, - выкопать яму и все такое - все это было сделано поселковым советом", - прокомментировала Татьяна Смаль, секретарь Солоницевского поселкового совета, куда входят Подворки.

На Харьковщине похоронили 13-летнюю Кристину Пьянову, в убийстве и обезглавливании которой подозревают мать 38-летнюю Татьяну. Учитывая то, что женщина под следствием, а семья погибшей неблагополучная, деньги на похороны собирали неравнодушные. Организацию взяла на себя соседка Пьяновых Светлана Перехрест, которую теперь обвинили в мошенничестве.

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