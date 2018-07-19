Силовики нагрянули в офис запрещенной Компартии Украины

Силовики проводят следственные действия в офисе КПУ. Фото департамента киберполиции

В офис Компартии Украины вошли вооруженные автоматами люди. Представившись сотрудниками киберполиции, правоохранители попытались обыскать помещение. Но лидер КПУ Петр Симоненко уговорил их подождать, пишет "ФАКТЫ".

"Пока ждем адвокатов, для меня непонятно, на каком основании киберполиция ворвалась в офис официально действующей партии, не называя уголовной квалификации дела", - передает слова Симоненко пресс-служба КПУ.

Пресс-секретарь департамента киберполиции Юлия Квитко в комментарии изданию подтвердила, что в офисе КПУ проводятся следственные действия.

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Сайт Компартии в настоящее время не работает.

Не так давно обыски у коммунистов проводила СБУ - в рамках уголовного расследования по факту госизмены и действий, направленных на захват государственной власти. Накануне 9 мая в офисах КПУ были изъяты агитационные материалы, которые, по информации спецслужбы, должны были распространяться в День Победы. СБУ заявила, что это было частью механизма по дестабилизации обстановки в Украине, действующего по заказу российских кураторов проплаченных акций протеста.

В 2015 году Окружной админсуд Киева запретил деятельность Компартии Украины по иску Минюста. Рассмотрение апелляции коммунистов приостановлено до вынесения Конституционным судом решения о конституционности запрета коммунистической символики. А Высший админсуд отказал КПУ в кассации по выводу Минюста о несоответствии КПУ закону "О декоммунизации".