Сидели всю ночь в кукурузе: показали и фото разысканных под Киевом школьников

Фото: facebook.com/Андрей Небытов

На Киевщине под утро 7 октября разыскали пропавших школьников с Обуховщины 12-летних Дмитрия Польского, Максима Штыкова и Дмитрия Мостипана.

Ребята бродили в кукурузном поле и даже сделали тайник, рассказал начальник областной полиции Андрей Небытов в Facebook и показал первые фото беглецов.

"4:45 - именно в это время полиция нашла троицу школьников-беглецов. Дети планировали побег заранее и даже нарисовали импровизированный план. На розыск несовершеннолетних были оперативно подняты все силы полиции Кагарлыка и Обуховщины, а также спецназовцев, уголовный розыск, КОРД, кинологов, ювенальную превенцию, и даже охотников с тепловизорами для поисков ночью", - рассказал Небытов.

Школьники исчезли 6 октября. Около 11 часов самовольно покинули школу. Только в 17:00 об их исчезновении сообщил директор учебного заведения. Полиция установила, что три дня назад ученики договаривались о бегстве в лес. Выяснили также, что после побега из школы дети зашли в дом одного из товарищей, переоделись в грязную одежду, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении.