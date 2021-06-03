Сидели в парке на скамейке: почему женщина с двумя детьми сбежала из дома

В Виннице разыскали пропавшую 32-летнюю Татьяну Цыганскую с двумя детьми. Женщина сбежала из дома из-за религиозных убеждений. Фото: vn.npu.gov.ua

В Виннице разыскали пропавшую 32-летнюю Татьяну Цыганскую из села Васютинцы Жмеринского района. 1 июня около 14:00 она с дочерьми 3-летней Алиной и 5-месячной Дарьей ушла из дома и не вернулась. На поиски женщины подняли весь личный состав полиции. Разослали ориентировки в участки Винницкой и соседних областей.

Татьяну с детьми в парке на скамейке заметила прохожая. Выяснилось, женщина сбежала по религиозным убеждениям. Хотела просить убежища в церкви, рассказал Gazeta.ua руководитель отделения полиции №1 Жмеринского районного отдела полиции Сергей Петлик.

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"Об исчезновении женщины ее мать сообщила. Рассказала, что дочь уже убегала весной из дома. Тогда ехала в Киев. Поэтому было предположение, что искать нужно в Виннице. Женщина досталась туда с детьми. Переночевали в отеле. А потом пошли в парк. Женщина хотела искать убежище в церкви. Телефона она при себе не имела", - рассказал Петлик.

Полицейские забрали Татьяну с детьми в отделение полиции, позвонили ее родным, которые забрали ее и детей домой.

В Виннице разыскали 43-летнюю Ольгу Шевчук, которая исчезла с месячным ребенком. Она ушла из дома на ул. Князей Кориатовичей, телефон и документы оставила дома.