Сидел за разбой, изнасилование и оружие: рассказали о заключенном-беглеце

С Бердичевского исправительного центра сбежал осужденный - 39-летний Сергей Солоха. Фото - ТСН

Заключенный 39-летний Сергей Солоха, который сбежал из Бердичевского исправительного центра, работал разнорабочим на стройке. Она расположена в 900 м от исправительного центра.

Мужчина утром копал траншею. Около 11 позвонил жене. Вроде говорили на повышенных тонах. После разговора мужчина нервничал. А потом, когда надзиратель обходил территории, заметил: заключенный исчез.

"Нецензурная брань обзывал, после чего начал нервничать, я смотрел за ним. Четыре минуты и все", - рассказывает руководитель отделения социально-психологической службы исправительного центра, передает ТСН.

Это третья судимость Солоха. В 1997 году мужчину на 5 лет отправили за решетку за разбой, освободился он досрочно. Второй раз отсидел 11 лет за групповое изнасилование несовершеннолетней. В 2013 году вновь сел - за хранение оружия и боеприпасов. Тогда получил 7,5 лет. В середине срока подал ходатайство и из тюрьмы его перевели в исправительный центр в Бердичеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейского Олега Франкива подрезали беглецы

Исправительный центр предусматривает менее строгий контроль за заключенными. В частности, они могут выходить за пределы учреждения, чтобы работать. Там надзор конвоиров не круглосуточный.

"Это заведение открытого типа. Там, где осужденные могут пользоваться деньгами, мобильными телефонами", - объясняют пенитенциарники.

За группой из десяти заключенных на строительстве наблюдали только двое надзирателей. Именно этим и воспользовался Солоха. В первые часы после бегства его не нашли. Предполагают, он может ехать к жене в Киевскую область.

Правоохранители предостерегают - беглец опасен, склонен к насилию. За побег мужчине к основному сроку могут добавить еще 3 года лишения свободы. Когда поймают, отправят уже в исправительную колонию закрытого типа, где более строгое содержание.

Сергей Солоха - киевлянин. И сейчас может скрываться в селе Пятигоры под Киевом. С особых примет у мужчины - татуировка - на обоих предплечьях "абстракция", на руках ниже локтя надписи латиницей, на левой под надписью "Абстракция".