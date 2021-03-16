Схватили преступников, которые финансировали террористов

В Киеве разоблачили преступную группу, которая занималась незаконными валютными переводами. Транзакции проводились в обход банков в рамках системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.

Злоумышленники - выходцы из Сирии, сообщили в пресс-службе СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

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"Через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок", - говорится в сообщении.

Организатору схемы объявили о подозрении. Следствие продолжается.

В Харькове СБУ разоблачила группу преступников, которые финансировали международную террористическую организацию. Они организовали проведение незаконных переводов через систему финансовых расчетов, которая запрещена во многих странах.