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понедельник, 07 декабря 2020 11:01

Схватили на улице и затолкали в авто: четверо иностранцев изнасиловали женщину

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Схватили на улице и затолкали в авто: четверо иностранцев изнасиловали женщину
Женщину схватили на улице и силой затолкали в автомобиль

В Закарпатской области четверо мужчин похитили на улице женщину и изнасиловали.

Женщину схватили на улице и силой затолкали в автомобиль, сообщили в патрульной полиции Закарпатской области.

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"Около 6 утра, патрульным поступило сообщение об изнасиловании. Они поехали на место происшествия. Там инспекторы встретили заявительницу. Женщина сквозь слезы рассказала о страшном событии, которое час назад произошло с ней. По ее словам, четверо мужчин другой национальности схватили ее на улице и силой посадили в авто. После этого привезли в свой дом и изнасиловали. Прежде всего патрульные вызвали скорую помощь для женщины ", - говорится в сообщении.

Патрульные вызвали женщине скорую и отправились в дом злоумышленников. Там они и обнаружили четырех насильников.

Во время осмотра двора дома стражи порядка нашли разорванную одежду женщины. Патрульные задержали всех подозреваемых, обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей.

В Николаевской области в полицию обратилась 36-летняя женщина с заявлением о том, что ее изнасиловали. Потерпевшая пришла в гости к соседке, к которой приехал сын. Накануне он поссорился с женой. Мужчина был пьян.

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Дата
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