Схема на 190 млн грн: правоохранители пришли с обысками в ГФС

Следователи ГБР разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ДФС. Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований проводит обыски в территориальном офисе Государственной фискальной службы в Волынской области.

Об этом первая заместительница директора ГБР Ольга Варченко написала в Facebook.

По ее словам, следователи разоблачили противоправную схему, где сотрудники ГФС были непосредственными участниками. Собственно, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" процент.

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"В чем заключается схема: предприятие-импортер завозило в Украине транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам. Эти финансовые операции были" транзитными ", то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов", - написала Варченко.

По предварительным подсчетам, преступная "схема" нанесла ущерб государству 190 млн грн.

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