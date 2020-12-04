Сфальсифицировал 72 банковские карты: задержали мошенника, который похищал данные украинцев

В Киеве задержали 54-летнего гражданина Болгарии, который с начала 2020 года воровал данные платежных карт пользователей украинских банков.

Об этом сообщает пресс служба ПриватБанка.

Речь идет о том, что мошенник устанавливал на картоприемник банкоматов устройства для считывания информации с магнитных полос карт. А над клавиатурами - видеокамеры для записи введенных клиентами PIN-кодов. Затем деньги со счетов похищали.

"У задержанного по месту жительства и в автомобиле "Porsche Cayenne" изъяли 72 сфальсифицированые пластиковые карты с написанными на них PIN-кодами", - говорится в сообщении.

Автор: ПриватБанк У мошенника изъяли 72 банковские карты

Продолжается досудебное расследование, задержанному выбирают меру пресечения.

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Все чаще украинцев обманом заставляют переводить деньги на счета мошенников. Последние могут называть себя сотрудниками банка.