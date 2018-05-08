Сеть отреагировала на самосуд над нарушителем ПДД

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В Киеве мужчина проткнул ножом колеса автомобиля, припаркованного на пешеходном переходе. Видеозапись содеянного он опубликовал в интернете.

"Автор видео утверждает, что водитель неоднократно ставил свой автомобиль в этом месте, ему делали замечания, предупреждали, вызывали полицию, но потом автору просто надоело и он решил действовать радикально", - подписали видео в группе Facebook Киев Оперативный.

Пользователи активно отзывались о действиях автора видео, осуждая или поддерживая его.

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