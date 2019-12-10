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Семьям погибших в Одесском колледже выплатят по 100 тыс. грн

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Семьям погибших в Одесском колледже выплатят по 100 тыс. грн
Семьи получат одноразовую денежную помощь. Фото: slovoidilo

Государство выплатит одноразовую денежную помощь семьям людей, погибших или пострадавших при пожаре в Одессе.

Выделение средств возложено на Департамент социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации, сообщил председатель облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook.

"Семьи погибших получат 100 000 гривен. Пострадавшие средней степени тяжести - 50 000 гривен. Пострадавшие легкой степени тяжести - 10 000 гривен", - говорится в сообщении

Также он добавил, что учебный процесс в колледже восстановлено с понедельника.

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Первые подозреваемые по делу о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса - директор Любовь Кочерга. А также одна из ее подчиненных - заведующая отделением по фамилии Т. Последняя имела шанс предотвратить катастрофическое развитие событий, но не сделала этого.

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