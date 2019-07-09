Семья виновника аварии заплатила 2 тыс. грн за смерть ребенка

Родители виновного в аварии пытаются откупиться. Фото: kypur.net

За смерть ребенка в аварии в Кировоградской области родители виновника прислали матери погибшего Ольге Яблонь 2 тыс. грн компенсации.

"Друзья, где найти силы бороться с ложью, человеческим цинизмом и наглостью. Мне пришел перевод от родителей убийцы моего сына Николая на сумму 2 тысячи гривен. Именно такой суммой, по их мнению, оценивается жизни ребенка. На подкуп и провокации наша семья не реагирует и на договоренности с семьей убийцы не идем", - написала женщина в Facebook.

Трагедия произошла 21 мая в поселке Вильшанка Кировоградской области. Пьяный спасатель сбил 2-х школьников. От полученных травм парень и девушка скончались в больнице.

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Уголовное производство против водителя до сих пор не передали в суд. Местные обвиняют родителей виновника аварии в попытках избежать ответственности.

Погибли 19-летний Николай Смиловенко и Юлия Любенко, 17 лет. Оба заканчивали 11-й класс местной школы. Встречались. Трагедия произошла в центре села. Дети возвращались от репетитора, на следующий день должны были ВНО по украинскому языку сдавать.