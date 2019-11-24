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воскресенье, 24 ноября 2019 21:34

Семья подхватила опасную инфекцию

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Семья подхватила опасную инфекцию
Семья отравилась домашней едой. Фото: Радіо ТРЕК

В городе Змиев Харьковской области семья "подхватила" сальмонеллезную инфекцию. Госпитализированы трое взрослых и один ребенок.

Пациенты связывают свое заболевание с употреблением блюд домашнего приготовления. Сейчас их состояние удовлетворительное, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре МОЗ Украины.

Специалисты установили, что санитарно-гигиеническое состояние помещений и условия для приготовления и хранения пищи крайне неудовлетворительны. Лабораторные исследования подтвердили вероятность инфицирования пациентов дома.

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У одного из больных при обследовании врачи обнаружили возбудитель инфекции.

Сальмонеллез - острое кишечное заболевание. Инфекция может находиться в продуктах животноводства. Переносить инфекцию могут люди и животные.

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