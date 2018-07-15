Семикратный чемпион мира по велоспорту сломал позвоночник во время соревнований

Семикратный чемпион мира по велоспорту Тони Мартин повредил позвоночник при падении на Tour de France-2018.

Из-за травмы спортсмен досрочно покинул соревнования. Об этом сообщает официальная страница команды в Twitter.

Отмечается, что у Тони компрессионное повреждение позвонка поясничного отдела - один из видов переломов тел позвонков.

Травму спортсмен получил в результате падения во время велогонки Tour de France-2018. Кроме Тони упали еще несколько велогонщиков, однако они серьезно не пострадали.

Тони Мартин - семикратный чемпион мира. Он четыре раза побеждал в гонках с раздельным стартом и три раза выигрывал в командных заездах. В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне немец завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом. Также спортсмен в течение карьеры в разные годы Мартин выиграл пять этапов Tour de France.