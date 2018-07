Семикратный чемпион мира по велоспорту сломал позвоночник во время соревнований

Семикратный чемпион мира по велоспорту Тони Мартин повредил позвоночник при падении на Tour de France-2018.

Из-за травмы спортсмен досрочно покинул соревнования. Об этом сообщает официальная страница команды в Twitter.

Отмечается, что у Тони компрессионное повреждение позвонка поясничного отдела - один из видов переломов тел позвонков.

Травму спортсмен получил в результате падения во время велогонки Tour de France-2018. Кроме Тони упали еще несколько велогонщиков, однако они серьезно не пострадали.

The Images of the crash of @tonymartin85 - filmed from inside the peloton. It doesn't look good. Take your time to recover, Tony !#TeamKatushaAlpecin #raceasafamily - compression fracture of the spine (first vertebra of the lumbar spine (L1)) pic.twitter.com/HQETquxTQx