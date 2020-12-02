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Семейная война: отец забирает детей из интерната, а мать завозит назад

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Семейная война: отец забирает детей из интерната, а мать завозит назад
Отец забирает троих детей из интерната домой, зато мать отвозит их обратно Фото: tsn.ua

В Хмельницкой области в одной из семей происходит настоящая родительская война. Отец забирает троих детей из интерната домой, зато мать отвозит их обратно.

Из-за этого отца уже успели побить какие-то неизвестные люди, а скандалы между мужчиной и женщиной происходят на глазах у детей, пишет tsn.ua. 8-летняя София хочет жить с родителями, но учится в интернате, который находится в 20 километрах от их дома. Ей там не нравится.

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"В интернате плохо, очень там дерутся и матерятся", - говорит девочка.

Супруги не разведены официально, хотя и проживают отдельно. Сергей говорит, что когда забирает дочку на выходные, вынужден ее прятать, чтобы женщина не забрала ее обратно.

"Она отдает мою дочь в интернат, а я против. При живых родителей отдать ребенка - за что? У нас с ней война постоянно", - рассказал Сергей.

Сергей хочет видеть детей дома, мать же написала заявление об обучении в учреждении. Противостояние обострилось, когда отца из-за этого избили неизвестные. Заявление в полицию мужчина написал, побои сняли, однако жалуется только волонтерам.

Волонтеры помогают сохранить семье дом вместо интерната. Они даже согласовали перевод детей в школу рядом с домом. Родители на это согласились, однако за день до начала обучения мама передумала.

"Отец против. Он несколько раз забирал детей, а мама снова их завозит. Поддержки такие семьи не получают, наоборот, их убеждают, что ребенку лучше в интернате", - рассказала волонтер Татьяна Воронцова.

Мама Вита объясняет - старший сын попросился еще на год в интернат, меньших тоже пришлось отдать.

"Дети захотели там учиться, в интернате", - уверена мать.

Социальные службы любое давление на семью отрицают и говорят, что в этом конфликте родители должны разобраться сами. Между тем София гостит у своего дедушки вместе с папой. На Софию уже ждут в местной школе, где у нее хорошие оценки. Девочка же просит маму не отдавать в интернат.

Мама обещает забрать детей, а отец готовится бороться за детей и в дальнейшем.

В Киевской области у приемных родителей забирают детей, которых они воспитывают 3,5 года. Суд решил вернуть сына и дочь их биологическому отцу. Об этом рассказала приемная мать детей Оксана Солдатенко. Женщина боится, что с детьми может произойти плохое. Поскольку неоднократно в Украине бывали случаи, когда детей возвращали биологическим родителям, а те над ними издевались и даже убивали.

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Дата
02
декабря

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