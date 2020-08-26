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среда, 26 августа 2020 13:21

Сельскую библиотекаршу задушили по дороге домой

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Сельскую библиотекаршу задушили по дороге домой
В с. Яруне Новоград-Волынского района Житомирской области задушили 39-летнюю женщину. Злоумышленника разыскивают. Фото: скриншот из видео

В с. Яруне Новоград-Волынского района Житомирской области задушили 39-летнюю женщину.

Тело в одном из переулков обнаружил ночью местный житель. По заключению специалистов, смерть женщины наступила в результате удушения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Продолжается установление всех обстоятельств и лиц, причастных к преступлению. Назначен ряд экспертиз.

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Убитая - мать 2 детей, сельский библиотекарь Юлия. Она не дошла до своего дома 200 м. Родные не могут понять, что произошло, ведь нападавший ничего не забрал, сообщают "Чрезвычайные новости".

По селу поползли слухи о маньяке. Потому что с начала года произошел уже 2-й случай нападения на женщин.

В убийстве Юлии местные подозревают 17-летнего парня, которого сейчас проверяют правоохранители. В тот вечер подросток отдыхал в том же кафе, что и погибшая женщина.

Родственники подростка не верят в подозрения.

В Семеновке Черниговской области расследуют убийство 23-летней Юлии Строкиной. Ее с ранениями без сознания нашли на улице Коммунальной недалеко от дома. Она умерла в больнице от кровопотери.

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Дата
26
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