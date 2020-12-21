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Села в автобус, но домой не доехала: ищут женщину, которая исчезла 30 лет назад

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Села в автобус, но домой не доехала: ищут женщину, которая исчезла 30 лет назад
Она села в рейсовый автобус, следовавший из Мелитополя в Лазурное и после того исчезла Фото: tsn.ua

В Запорожской области 30 лет назад исчезла 24-летняя женщина. Она села в рейсовый автобус, следовавший из Мелитополя в Лазурное и после того исчезла.

Историю об исчезновении женщины рассказала группе "Жди меня. Поиск пропавших людей" племянница пропавшей Людмилы Песковой Наталья Усова.

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По ее словам, родственница Людмила Лескова - мать 2 малолетних на то время детей, проживала в селе Лазурное Мелитопольского района с мужем. 16 января 1991 года она села в рейсовый автобус из Мелитополя, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

"Очевидцы сообщали, что она ехала домой в автобусе, который проходит мимо села. Но домой так и не приехала. Как бы ни смешно это было, но в отчаянии родственники обращались к экстрасенсам, версий было много. Одна из них: Люда находилась где-то в больнице без памяти, в районе станции Синельниково (Днепропетровская область, - Gazeta.ua), - рассказала Наталья Усова.

Несмотря на то, сколько лет прошло с момента исчезновения женщины, родные надеются, что ее удастся найти.

На Волыни разыскивают 22-летнюю Лилию Гарбарчук (Федосюк) из Луцка. Женщина гостила у знакомых в селе Кашевка Ковельского района. 4 декабря в обед она вышла из дома и исчезла. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

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