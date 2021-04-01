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четверг, 01 апреля 2021 10:05

Шел на урок и упал: что известно о внезапной смерти 12-летнего школьника

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Шел на урок и упал: что известно о внезапной смерти 12-летнего школьника
Парень вместе с другими детьми поднимался по лестнице на второй этаж - и вдруг упал. Или ему стало плохо, или поскользнулся - товарищи подростка не поняли Фото: pl.npu.gov.ua

На Полтавщине в школе во время перемены внезапно умер 12-летний ученик.

Парень вместе с другими детьми поднимался по лестнице на второй этаж - и вдруг упал. Или ему стало плохо, или поскользнулся - товарищи подростка не поняли, пишет tsn.ua. Никакой хронической болезни у школьника не было.

"Может он там бежал и упал, все может быть", - сказал отец парня Александр Ивасенко.

Соседи видели подростка накануне утром, когда он шел в школу. Был в настроении и улыбался.

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"Он поздоровался. Шел в школу с мальчиками, как всегда. А что произошло - никто не знает. Такая трагедия", - рассказала соседка Антонина Рожко.

Известно, что трагедия произошла на большой перемене в Лучанской ООШ. Когда раздался звонок на четвертый урок, ученики поспешили к классу. 12-летний Станислав бежал последним. Никто не видел, как все произошло. Известно лишь, что дети как раз поднимались по лестнице на второй этаж, и парень неожиданно упал. Или ему стало плохо или поскользнулся - не знают.

"Те, что шли впереди, услышали звук от какого-то падения. Когда они обернулись - увидели, что Станислав лежит на лестничной площадке", - сказала директор Лучанской СОШ Ольга Пятницкая.

Директор школы уверяет - никаких повреждений или крови на ученике не было. Но парень был без сознания. Ему сразу начали делать искусственное дыхание и вызвали скорую, потому что пульса практически не было.

"Почти не было .. Одиночные еще толчки были. Дыхание не было уже", - рассказала школьная медсестра Лидия Полтавцева.

За жизнь ребенка боролись не менее 40 мин. Однако помочь не смогли.

"Начали с классным руководителем делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Приехал семейный врач, он продолжил и уколы колол. А потом "скорая" и с дефибриллятором, но ничего", - рассказала Лидия Полтавцева.

Что парень был вполне здоровым - уверены и родители, и в школе. Переутомиться тоже не мог.

"Это был обычный ребенок, он любил футбол, занимался футболом. В тот день не было уроков с физическими нагрузками, не было даже физкультуры", - сообщила директор Лучанске СОШ Ольга Пятницкая.

О наличии хронической или какой тяжелой болезни у ученика не знают и в сельсовете.

"Чтобы какой диагноз тяжелый - такого мы не слышали. Потому что мама работает у него в больнице, там уделяют ребенку много внимания", - рассказала староста Лучанского сельского округа Лохвицкого городского совета Светлана Калач.

Расследовать внезапную смерть ребенка взялись в полиции.

"Опрошено очевидцев: учеников, педагогический коллектив. А также изучается медицинская документация мальчика. На данный момент следственные действия продолжаются. Мы ожидаем результаты судебно-медицинской экспертизы", - сообщил представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

Почему у парня внезапно остановилось сердце - ответа нет ни у полиции, ни у родителей. В трагедии никого не обвиняют.

Трагедия произошла в Лучанской школе Лохвицкой объединенной территориальной общины 30 марта. Тело мальчика сразу отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить причину смерти.

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01
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