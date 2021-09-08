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Секс-скандал с Талашко: еще одна девушка заявила об изнасиловании

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Секс-скандал с Талашко: еще одна девушка заявила об изнасиловании
Девушка заявила, что Талашко изнасиловал ее в 17 лет. Фото: facebook.com/vladimir.talashko

Украинского актера, преподавателя университета им. Ивана Карпенко-Карого Владимира Талашко обвиняют в изнасиловании.

Это заявление сделала бывшая абитуриентка Мария Смирнова-Матрос в Facebook.

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"Владимир Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом моей семьи, с тех пор как мне было четыре. Тоже пригласил к себе "репетировать" к вступлению, и я поехала за мечтой", - пишет Мария Смирнова.

17-летней она не обратилась в полицию, потому что не хотела начинать публичный скандал. Сейчас, когда о домогательствах Талашко заговорили десятки жертв, она решилась рассказать правду.

"Количество жертв привлекает внимание, вот я решила придать ему в копилку", - пояснила Мария Смирнова-Матрос.

В августе Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах две студентки университета им. Ивана Карпенко-Карого.

По словам девушек, звезда кино приглашал их к себе домой, предлагал выпить, а потом "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму".

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