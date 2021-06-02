"Сдохните все у муках" - блогерша, которая громила отель, пригрозила самоубийством (18+)

Блогерша Мария Семенова с ником ttiisshhiinnaa, которая разгромила номер в столичном отеле, пожаловалась, что ее заблокировали в Instagram. Фото: скриншот с видео

Блогерша Мария Семенова с ником ttiisshhiinnaa, которая накануне разгромила номер в столичном отеле, пожаловалась, что ее заблокировали в Instagram.

Из-за этого она разрыдалась на камеру, угрожала "выброситься с моста" и ругала полицию и тех, кто жаловался на ее профиль. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Мария на видео сетует, что она не может жить без социальной сети.

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"Я реально выброшусь. Это - мой Instagram, зачем эта полиция сносит мой Instagram, бл***. Какого х** меня банят, я устала постоянно нервничать. И я любые деньги готова дать, только, чтобы мне вернули мою инсту. Что я буду делать? Зачем мне вообще жить. Я пойду и выброшусь с чего-то, я без инсты не могу. Просыпаюсь, а меня мама будит, говорит "Маша, тебя заблокировали". А я ей бл***, ты д**а. Затем звонит менеджер, говорит, "Маша, успокойся". Как так можно. П***и, я й*** а вас всех в рот, кто бросил жалобу. Вы - гниль, тупые. Здохните все в муках, бл*** , - сказала на видео скандальная блогерша.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Скандальная блогерша под ником ttiisshhiinnaa вместе с компанией устроили в гостиничном номере вечеринку, а затем разгромили его. Инцидент произошел ночью 1 июня. Следователи начали уголовное производство. Дело расследуют как хулиганство. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы или до четырех за решеткой. Известно также, что в прошлом году блогершу от самоубийства спасали патрульные. Она поссорилась с любимым и хотела прыгнуть с моста Метро.