Сделала шаг и упала: момент смерти военной попал на видео (18+)

Военной с Одесской области Инне Нарожной стало плохо, когда возвращалась с коллегами домой. Упала посреди дороги в нескольких метрах от дома. Медики проводили реанимацию на месте, а потом констатировали смерть. Фото: скриншот с видео

Момент смерти военнослужащей 43-летней Инны Нарожной в Черноморском под Одессой зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На видео видно, как женщина разговаривает с несколькими людьми на дороге. Затем делает несколько шагов и падает лицом вниз. Видео опубликовал Telegram канал "Х*евая Одесса".

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К женщине подбегают еще несколько прохожих, переворачивают ее, оказывают помощь, но в себя она не приходит.

По словам специалистов, женщина умерла в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет!

Инна Нарожная умерла 23 марта в 17:20 в поселке Черноморское Одесской области. По информации командования медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина получила прививку против Covid-19. По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на здоровье женщина не высказывала. В ближайшее время ее должны быть привлечь к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от коронавируса.