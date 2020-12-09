"Сдали нервы" - в школе прокомментировали избиение 6-классника педагогом

На Львовщине заместитель директора школы по воспитательной работе побила ученика перед всем классом. Фото: скриншот с видео

Учительница, которая била ученика перед всем классом в селе Потелич Жовковского района на Львовщине, сама уволилась из школы.

У педагога сдали нервы, когда школьник обратился к ней в грубой форме. Об этом рассказала директор школы Светлана Ковальчук, передают "Секретные материалы".

"Мальчики подрались в коридоре, учительница вышла и увидела эту проблему и развела их. Они пошли в класс, педагог пошла за ними, чтобы посмотреть, исчерпан ли конфликт", - рассказала Светлана Ковальчук.

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Далее, по рассказу самой учительницы, мальчик Константин сказал ей в грубой форме: "Иди отсюда, почему ты сюда пришла?".

Мать 6-классника говорит, что у ребенка на голове была гематома. Она утверждает, что учительница уже не первый раз срывается на учениках. Комментировать инцидент учительница отказалась.

Было проведено внутреннее расследование в школе. После увольнения учительницы, родители школьника решили не писать заявление в полицию.

В селе Потелич Жовковского района Львовской области учительница украинского языка и литературы несколько раз ударила рукой по голове ученика перед другими детьми. Инцидент произошел в 6-А классе 3 декабря. Педагог еще занимала должность заместителя директора по воспитательной работе.