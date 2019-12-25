"Счастливого Рождества": мужчина ограбил банк и разбросал деньги по улице

В США 65-летний Дэвид Уэйн Оливер ограбил банк в центре города Колорадо-Спрингс и разбросал деньги на улице, желая всем прохожим счастливого Рождества.
После мужчина с белой бородой пошел в ближайшую кафешку и ждал приезда полицейских, которые его арестовали, сообщает ВВС.
Сколько всего он украл денег с Academy Bank пока неизвестно. Часть наличных очевидцы собрали и вернули в банк.
Оливер сейчас находится в тюрьме округа Эль-Пасо. Суд должен состояться 26 декабря. Ему назначили залог в $ 10 тыс.
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Из квартиры одесской пенсионерки украли все ее сбережения - более миллиона гривен. Злоумышленником оказался 26-летний мужчина, который делал ремонт в квартире.
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