"Счастливого Рождества": мужчина ограбил банк и разбросал деньги по улице

Оливеру назначили залог в $ 10 тыс. Фото: АВС

В США 65-летний Дэвид Уэйн Оливер ограбил банк в центре города Колорадо-Спрингс и разбросал деньги на улице, желая всем прохожим счастливого Рождества.

После мужчина с белой бородой пошел в ближайшую кафешку и ждал приезда полицейских, которые его арестовали, сообщает ВВС.

Сколько всего он украл денег с Academy Bank пока неизвестно. Часть наличных очевидцы собрали и вернули в банк.

Оливер сейчас находится в тюрьме округа Эль-Пасо. Суд должен состояться 26 декабря. Ему назначили залог в $ 10 тыс.

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