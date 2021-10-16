СБУ задержала опасных преступников, скрывавшихся 5 лет

СБУ провела спецоперацию и задержала злоумышленников, которые 5 лет назад совершили ряд тяжких преступлений.

Правоохранители схватили трех преступников, которые в 2016 году совершили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Все это время они скрывались от следствия и осуществляли тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом. Сейчас эти нарушения расследуются органами Нацполиции", - говорится в сообщении.

Злоумышленники скрывались от правоохранителей на базе в Донецкой области, которая имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение. Для перемещения за пределами базы, преступники использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.

Как отмечается, злоумышленники были хорошо вооружены и были готовы оказать вооруженное сопротивление силовикам.

"В целом преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое - были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения", - уточнили в СБУ.

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Сейчас избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к преступлениям лиц. Участие в мероприятиях по разоблачению злоумышленников принимали сотрудники департамента контрразведки СБУ, Центра специальных операций "А" СБУ и следователи Главного следственного управления СБУ.

В Одессе полицейские вышли на банду из 5 человек, лидеры которой в 2018-м году напали на инкассаторов, ранили их и похитили $ 160 тыс. Подозреваемых задержали перед запланированным ими нападением на банк.



