СБУ задержала чиновников, которые 3 года работали на российские спецслужбы

СБУ задержала чиновников, которые в течение 3 лет помогали России осуществлять подрывную деятельность. Фото: Первый кабельный

В Запорожской обл. работники СБУ задержали должностных лиц местных органов самоуправления. Чиновники в течение 3 лет помогали России осуществлять подрывную деятельность.

"Подрывная деятельность происходила путем подбора кандидатов и привлечения пророссийской агентуры из числа жителей Запорожской области и других регионов Украины, содействие в подготовке к проведению массовых акций протеста и массовых беспорядков, в том числе путем подготовки, передачи разведывательной информации об общественно-политической и социально-экономической обстановки в Запорожской области", - сообщает пресс-служба СБУ.

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Также правоохранители выяснили, что в течение всего периода "деятельности" указанные лица тесно контактировали с одним из заместителей начальника УСБУ в Днепропетровской области.

В Запорожской области задержали боевика ДНР. В марте 2015 года он присоединился к незаконным вооруженным формированиям.