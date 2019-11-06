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среда, 06 ноября 2019 15:13

СБУ разоблачила своих работников на прослушивании телефонных разговоров

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СБУ разоблачила своих работников на прослушивании телефонных разговоров
ssu.gov.uа СБУ разоблачила своих работников на незаконном прослушивании украинцев

Сотрудники СБУ разоблачили преступную деятельность действующих и бывших сотрудников Службы на незаконном прослушивании абонентов.

"В ходе расследования установили, что злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления" услуг ". Бывший работник подбирал заказчиков, действующие - технически обеспечивали снятия информации", - сообщили в пресс служба СБУ.

Стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составила девять тысяч долларов США, отметили в ведомстве.

Досудебное следствие устанавливает точное количество абонентов, пострадавших от действий фигурантов дела. В рамках уголовного производства, продолжается досудебное следствие".

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При получении взятки задержали следователя одного из райотделов ГУ Нацполиции в Киеве. Если его вина будет доказана, милиционер может попасть за решетку на 5-10 лет с конфискацией имущества.

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