СБУ обнародовала количество задержанных российских шпионов и террористов

 
Ексклюзивы
1/5
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 1746
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1467
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1386
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4824
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1476
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 288
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 315
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7794
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 369
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 495
Фото
Все фото
3
3
3
5
6
Дождь превратил село под Херсоном в болото - правительство выделило компенсацию
Дождь превратил село под Херсоном в болото - правительство выделило компенсацию
Девушка с друзьями убила подругу по указанию незнакомца из соцсетей: обещал $ 9 млн
Девушка с друзьями убила подругу по указанию незнакомца из соцсетей: обещал $ 9 млн
Обыск в доме предполагаемого убийцы 11-летней девочки: первые фото и видео
Обыск в доме предполагаемого убийцы 11-летней девочки: первые фото и видео
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Шестые сутки поисков 11-летней Дарьи Лукьяненко: что известно на данный момент
Шестые сутки поисков 11-летней Дарьи Лукьяненко: что известно на данный момент
Видео
Все видео
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Подбрасывало до потолка: показали видео из самолета во время турбулентности
Подбрасывало до потолка: показали видео из самолета во время турбулентности
Пассажиры сражались за место в автобусе
Пассажиры сражались за место в автобусе
Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде
Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 387
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2052
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3168
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5472
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 1035
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
четверг, 20 июня 2019 13:11

СБУ обнародовала количество задержанных российских шпионов и террористов

  Комментировать
СБУ обнародовала количество задержанных российских шпионов и террористов
СБУ обнародовали данные о расследовании над русскими шпионами и террористами. Фото: Рубрика

СБУ расследовала 176 дел российских граждан, связанных со шпионажем и терроризмом.

"С февраля 2014 по настоящее время нашими следователями расследовались уголовные дела в отношении 176 гражданин Российской Федерации: 10 - по обвинению в шпионаже, а остальные - за преступления против основ национальной безопасности и террористической деятельности. В суд было передано обвинительные акты на 70 россиян, из которых 43 дела еще рассматриваются судом, а 27 человек уже осуждены", - сказал Василий Грицак, председатель СБУ, пишет ukrinform.

76 террористов из России находятся в розыске. Среди них одиозные Гиркин, Пореченков, Бородай, Безлер.

Точное количество арестованных установить невозможно, так как информация находится в Генеральной прокуратуре Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто ходит на Банковую к президенту

За 2018-й СБУ удалось предотвратить 28 террористических актов, которые готовились на территории Украины. И заблокировать более 100 пропагандистских антипатриотических сайтов.

"ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ фактически соревнуются между собой в раздувании межконфессиональной вражды в Украине, инспирировании сепаратно-федералистических настроений среди национальных меньшинств, искусственном обострении языкового вопроса, как повода для подстрекательства социального недовольства и инспирации протестных мероприятий. В прошлом году благодаря работе СБУ удалось сорвать 70 подобных попыток, за каждой из которых видно "уши" российских спецслужб", - сообщил Грицак.

Народные депутаты не поддержали отставку Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины. Президентский проект постановления поддержали 78 парламентариев при необходимых 226. При обсуждении отдельные нардепы выступали с критикой в адрес Грицака.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СБУ обнародовала количество задержанных российских шпионов и террористов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

12 тыс. погибших: как недовольные крестьяне ворвались в Умань

"Русскую Америку" продали за бесценок

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 1 Просмотров: 50500
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 44076
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 31392
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко Просмотров: 22970
Советская мебель и кондиционер: показали квартиру, где вырос Зеленский
Советская мебель и кондиционер: показали квартиру, где вырос Зеленский
9
 Просмотров: 21521
Происшествия
Дождь превратил село под Херсоном в болото - правительство выделило компенсацию
Дождь превратил село под Херсоном в болото - правительство выделило компенсацию
3
 Просмотров: 270
В магазине на Киевщине произошла стрельба
В магазине на Киевщине произошла стрельба Просмотров: 1611
Педофил-насильник работал детским фотографом
Педофил-насильник работал детским фотографом Просмотров: 1971
Девушка с друзьями убила подругу по указанию незнакомца из соцсетей: обещал $ 9 млн
Девушка с друзьями убила подругу по указанию незнакомца из соцсетей: обещал $ 9 млн
3
 Просмотров: 774
Убийство Дарьи Лукьяненко: дом подозреваемого пытались поджечь
Убийство Дарьи Лукьяненко: дом подозреваемого пытались поджечь Просмотров: 2611
Больше всего комментируют
34
Тимошенко срочно нужны выборы
30
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
28
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
14
Ветераны АТО и волонтеры Черниговщины определились со своим кандидатом в Раду
4
Киев может восстановить торговлю с ДНР и ЛНР - Кучма назвал условие
Голосов: 1307
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua