СБУ обнародовала количество задержанных российских шпионов и террористов

СБУ обнародовали данные о расследовании над русскими шпионами и террористами. Фото: Рубрика

СБУ расследовала 176 дел российских граждан, связанных со шпионажем и терроризмом.

"С февраля 2014 по настоящее время нашими следователями расследовались уголовные дела в отношении 176 гражданин Российской Федерации: 10 - по обвинению в шпионаже, а остальные - за преступления против основ национальной безопасности и террористической деятельности. В суд было передано обвинительные акты на 70 россиян, из которых 43 дела еще рассматриваются судом, а 27 человек уже осуждены", - сказал Василий Грицак, председатель СБУ, пишет ukrinform.

76 террористов из России находятся в розыске. Среди них одиозные Гиркин, Пореченков, Бородай, Безлер.

Точное количество арестованных установить невозможно, так как информация находится в Генеральной прокуратуре Украины.

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За 2018-й СБУ удалось предотвратить 28 террористических актов, которые готовились на территории Украины. И заблокировать более 100 пропагандистских антипатриотических сайтов.

"ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ фактически соревнуются между собой в раздувании межконфессиональной вражды в Украине, инспирировании сепаратно-федералистических настроений среди национальных меньшинств, искусственном обострении языкового вопроса, как повода для подстрекательства социального недовольства и инспирации протестных мероприятий. В прошлом году благодаря работе СБУ удалось сорвать 70 подобных попыток, за каждой из которых видно "уши" российских спецслужб", - сообщил Грицак.

Народные депутаты не поддержали отставку Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины. Президентский проект постановления поддержали 78 парламентариев при необходимых 226. При обсуждении отдельные нардепы выступали с критикой в адрес Грицака.