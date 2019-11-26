СБУ объявила подозрение заместителю мэра Славянска за события 2014 года

Сейчас решается вопрос об избрании Воропаеву меры пресечения. Фото: пресс-служба СБУ

Одному из заместителей мэра Славянска сообщила о подозрении в терроризме и посягательстве на территориальную целостность страны Служба безопасности Украины.

В апреля 2014 года Виктор Воропаев председательствовал на сессии горсовета, где местные депутаты приняли незаконное решение о проведении фейковых референдума и назначении председателем исполкома главаря одного из прокремлевских террористических группировок.

Кроме того, чиновник способствовал попытке "легализации" боевиков оккупационных сил РФ за создание так называемой "народной дружины".

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Детективы национального антикоррупционного бюро задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ДФС Сергея Тупальского.