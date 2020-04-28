СБУ накрыла производство нелегальных сигарет

Силовики обнаружили коробки с сигаретами на сумму 97,2 млн гривень. Фото: пресс служба СБУ

В Днепропетровской области СБУ пресекла незаконную деятельность преступной группы, которая нелегально производила сигареты.

Товар планировали сбывать в Украине и за рубежом, сообщается на сайте ведомства.

Во время обысков в производственных и складских помещениях, правоохранители обнаружили более 12 тысяч коробов с почти 6 миллионами пачек с контрафактными сигаретами под видом известных мировых брендов. Всего на сумму 97,2 миллиона гривен.

Часть продукции организаторы планировали незаконно переправить в страны Европейского Союза.

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Продолжается досудебное следствие. Устанавливается круг лиц, причастных к противоправному бизнесу.

Прокуратура Донецкой области раскрыла ряд мест в 4 областях Украины, где накапливалась контрафактная табачная продукция из временно неподконтрольной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.