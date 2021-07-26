СБУ ликвидировала мощную пророссийскую ботоферму

Служба безопасности Украины в Ивано-Франковской области ликвидировала мощную ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков из Российской Федерации.

Об этом в понедельник 26 июля сообщили в пресс-службу ведомства.

Фото: ssu.gov.ua

Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках. Организовал ее местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям. Только с начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 000 SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.

"Заказчиками услуг СМС-хаба были, в основном, клиенты из РФ. И использовали его мощности, когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном - это" накрутка "количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах", - говорится в сообщении СБУ.

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Во время обысков по месту фактического проживания организатора ботофермы следователи обнаружили и изъяли SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование, а также почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.

Следственные действия продолжаются.

После завершения экспертиз правоохранители планируют объявить организатору сделки о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей, сетей электросвязи.

Документирования противоправной деятельности осуществлялось процессуального руководства Ивано-Франковской областной прокуратуры.

СБУ прекратила деятельность группы, которая хотела основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в Днепропетровской области. Злоумышленники - сторонники "восстановления СССР", которые хотели посягнуть на конституционный строй Украины. О результатах успешно проведенной операции рассказали в пресс-службе СБУ.