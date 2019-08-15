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четверг, 15 августа 2019 10:45

СБУ целый месяц отслеживала Грымчака

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СБУ целый месяц отслеживала Грымчака
СБУ следила за Грымчаком. ФОТО: УНИАН

СБУ Стажила за Юрием Грымчаком течение месяца.

Управление по борьбе с коррупцией СБУ больше месяца следили за тем, как заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Гримчак и связанный с ним "помощник" Игорь Овдиенко получали первую часть взятки, передает 24 канал.

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"Главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Юрия Грымчака, когда он договорился о времени и месте передачи последнего транша взятки в размере 480 тысяч долларов", - рассказывают в ведомстве.

В кабинете Грымчака правоохранители нашли очередные доказательства преступления.

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника задержали на взятке. Чиновник с сообщником требовали $1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

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