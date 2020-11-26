СБУ блокировала канал поставки российских военных товаров на Африку

Правоохранители разоблачили деятельность менеджеров одной из киевских компаний, которые планировали незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки Фото: zik.ua

СБУ заблокировала незаконный канал поставки российских товаров военного назначения в одну из стран Африки.

Правоохранители разоблачили деятельность менеджеров одной из киевских компаний, которые планировали незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки, сообщили в пресс-службе СБУ.

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"Для приховування російського походження товарів та їх військового призначення під час митного оформлення вантажу, організатори надали документацію, в якій вказано неправдиві відомості. Також у відправників не було дозвільних документів, передбачених чинним законодавством, для експорту товарів такої категорії. Переправити військову продукцію зловмисники планували авіарейсом з Міжнародного аеропорту "Бориспіль"", - сказано в повідомленні.

Известно, что правоохранители открыли уголовное производство за нарушение порядка предоставления товаров, подлежащих экспортному контролю. Следствие продолжается.

Служба безопасности Украины блокировала незаконную многомиллионную поставку продукции на временно оккупированную территорию Донецкой области. С помощью "скрытого транзита" организаторы отгружали на адреса подставных иностранных фирм пищевые товары. После пересечения госграницы эти товары попадали на территорию ОРДО. Перевезти продуктов успели на 8,5 млн грн.