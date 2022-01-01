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воскресенье, 02 января 2022 04:45

Сбежал из домашнего ареста: в Ровенской области мужчина напал на полицейских

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Сбежал из домашнего ареста: в Ровенской области мужчина напал на полицейских
По данному факту начато досудебное расследование. Фото: Нацполиция

В Костополе (Ровенская область) мужчина, который находится под круглосуточным домашним арестом, угрожал прохожим молотком. После чего напал на полицейских и разбил машину правоохранителей.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

"В полицию около 05:15 сообщил 24-летний житель Костополя, что неизвестный мужчина вблизи одной из многоэтажек города разбил лампу в подъезде и с молотком в руках угрожает прохожим", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что нападавшим оказался 33-летний местный житель, который находится под круглосуточным домашним арестом за избиение полицейского. Во время задержания мужчина ногами разбил заднее боковое стекло служебного автомобиля, сорвал жетон и нагрудную камеру с одного из патрульных.

По данному факту начато досудебное расследование. Решается вопрос о замене меры пресечения на более жесткий - содержание под стражей.

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