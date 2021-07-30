Самоубийство 9-летнего мальчика: в деле произошел новый поворот

Уже известны подробности самоубийства 9-летнего Артема из села Кошмаки в Ровенской области. Полицейские подозревают, что ребенка довели до такого поступка.

Мальчика в петле увидели сестры 4 и 5 лет. На их крик прибежал 14-летний брат, однако помочь Артему уже не мог, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: rv.npu.gov.ua На Ровенщине 9-летнего мальчика нашли в петле

"Около 18:30 14-летний парень убирал в доме. Вскоре он услышал крики сестер. Именно они увидели брата в петле веревки, к которой крепилась доска качели. На помощь бросились и соседи, вызвали "скорую". Но спасти ребенка не удалось. Тело мальчика отправили в морг на судебно-медицинскую экспертизу", - рассказали в полиции.

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Добавили, что 30-летняя мать самостоятельно воспитывает четверых детей. В этот день в 18:00 она пошла на подработку в другое село.

Автор: rv.npu.gov.ua Полицейские подозревают, что школьника довели до самоубийства

Следователи открыли уголовное производство. Собрав доказательную базу, дело расследуют как доведение до самоубийства.

Трагедия произошла 29 июля в селе Кошмаки Варашского района. Мальчика нашли повешенным на веревке от качелей. Медиков вызвали около 19:00.