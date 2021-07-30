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пятница, 30 июля 2021 13:48

Самоубийство 9-летнего мальчика: в деле произошел новый поворот

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Уже известны подробности самоубийства 9-летнего Артема из села Кошмаки в Ровенской области. Полицейские подозревают, что ребенка довели до такого поступка.

Мальчика в петле увидели сестры 4 и 5 лет. На их крик прибежал 14-летний брат, однако помочь Артему уже не мог, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: rv.npu.gov.ua
  На Ровенщине 9-летнего мальчика нашли в петле
На Ровенщине 9-летнего мальчика нашли в петле

"Около 18:30 14-летний парень убирал в доме. Вскоре он услышал крики сестер. Именно они увидели брата в петле веревки, к которой крепилась доска качели. На помощь бросились и соседи, вызвали "скорую". Но спасти ребенка не удалось. Тело мальчика отправили в морг на судебно-медицинскую экспертизу", - рассказали в полиции.

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Добавили, что 30-летняя мать самостоятельно воспитывает четверых детей. В этот день в 18:00 она пошла на подработку в другое село.

Автор: rv.npu.gov.ua
  Полицейские подозревают, что школьника довели до самоубийства
Полицейские подозревают, что школьника довели до самоубийства

Следователи открыли уголовное производство. Собрав доказательную базу, дело расследуют как доведение до самоубийства.

Трагедия произошла 29 июля в селе Кошмаки Варашского района. Мальчика нашли повешенным на веревке от качелей. Медиков вызвали около 19:00.

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Дата
30
июля

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