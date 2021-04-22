Самоубийство 15-летней школьницы: что рассказала мать одноклассника покойной

15-летняя Виктория из Запорожья могла покончить с собой из-за проблем в школе. Она ждала от классного руководителя поддержки и похвалы.
А когда этого не произошло, она решила свести счеты с жизнью предполагает Надежда, мать одного из одноклассников покойной.
"Для детей в этом возрасте, оказывается, важно иметь поддержку классного руководителя. И чтобы там ему о классе не наговорили, он должен сказать, что "дети, вы у меня самые лучшие". А здесь было наоборот", - рассказала женщина, передает "Актуально".
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Девушка никогда не была в школе "белой вороной", по ее словам. Наоборот - она была очень активной и участвовала во всех школьных мероприятиях. Добавляет, что дети не травили девочку. И весь класс в шоке от трагедии.
Виктория покончила с собой 4 апреля. В петле дочь в собственной комнате нашла ее мать. 21 апреля в сети появилась предсмертная записка школьницы. В ней девушка рассказала о травле со стороны учителей и сверстников, отметив их имена. Также в записке отмечается, что в гимназии проводили опрос о буллинге, и она единственная указала на проблему. Но в итоге весь класс списал это на шутку. И на это никто не обратил внимание.
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