Самоубийство 15-летней школьницы: что рассказала мать одноклассника покойной

В Запорожье школьница, которая покончила с собой, оставила предсмертную записку. В ней рассказала о буллинге со стороны учителей. Фото: Billy Curtis via flickr.com

15-летняя Виктория из Запорожья могла покончить с собой из-за проблем в школе. Она ждала от классного руководителя поддержки и похвалы.

А когда этого не произошло, она решила свести счеты с жизнью предполагает Надежда, мать одного из одноклассников покойной.

"Для детей в этом возрасте, оказывается, важно иметь поддержку классного руководителя. И чтобы там ему о классе не наговорили, он должен сказать, что "дети, вы у меня самые лучшие". А здесь было наоборот", - рассказала женщина, передает "Актуально".

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Девушка никогда не была в школе "белой вороной", по ее словам. Наоборот - она ​​была очень активной и участвовала во всех школьных мероприятиях. Добавляет, что дети не травили девочку. И весь класс в шоке от трагедии.

Виктория покончила с собой 4 апреля. В петле дочь в собственной комнате нашла ее мать. 21 апреля в сети появилась предсмертная записка школьницы. В ней девушка рассказала о травле со стороны учителей и сверстников, отметив их имена. Также в записке отмечается, что в гимназии проводили опрос о буллинге, и она единственная указала на проблему. Но в итоге весь класс списал это на шутку. И на это никто не обратил внимание.