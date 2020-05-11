Самоубийство 14-летней девочки: кто должен ответить и куда обращаться, чтобы избежать трагедии

В Одесской области нашли мертвой пропавшую 14-летнюю Алину Недову из села Роксоланы Овидиопольского района. Фото: od.npu.gov.ua

14-летняя Алина Недова из села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области, которая покончила с собой, ранее уходила из дома. Это было в 2016 году. Тогда ее нашли в райцентре и вернули домой, по словам односельчан. Больше ничего необычного или подозрительного с семьей не происходило.

За месяц до трагедии Алина писала подруге о физическом и сексуальном насилии в отношении нее в семье. После обнародования переписки, эту информацию и возможно доведение до самоубийства проверяет полиция.

Если был случай, что девочка убегала из дома, родители должны бли пройти проверку. А ребенок должен состоять на учете Службы по делам детей и в ювенальной превенции. С ней должны работать психологи. Если бы так было - трагедии можно было бы избежать, говорит адвокат Сергей Старенький. И советует, как действовать и куда обращаться детям, если подозревают, что кто-то из друзей или знакомых намерен покончить с собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я просто хочу умереть" - обнародовали предсмертную переписку 14-летней девочки

"Первое и очевидное - рассказать своим родителям. В другом случае, и это может сделать и сама "жертва" - учителям, школьному психологу, или же просто набрать "102". Не надо бояться, что будут какие-то проблемы. Обычно проверку проводят так, чтобы не навредить ни тому, кто сообщил, ни тому, о ком сообщили", - рассказал Сергей Старенький корреспонденту Gazeta.ua.

Что касается младшего брата Алины, то есть все основания для его изъятия из семьи на время следствия. Поскольку парню может грозить опасность. За доведение до самоубийства несовершеннолетнего родителям может грозить до 10 лет тюрьмы.

7 мая на берегу Днестровского лимана, возле села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области, нашли мертвой 14-летнюю Алину Недову. Девушка исчезла накануне. Предварительно - покончила с собой, прыгнув с обрыва.