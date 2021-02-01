Самоубийца убила мужчину, который выходил из подъезда - СМИ

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В Днепре на жилом массиве Тополь-3 с 14-го этажа дома №19А на бульваре Платонова прыгнула девушка.

Самоубийца упала на мужчину, который выходил из подъезда. Оба погибли на месте, пишет Depo.Днепр.

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Официальных комментариев от полиции о трагедии пока нет.

В Запорожье пьяный 39-летний мужчина выбросился из окна 8-го этажа и упал на маленького ребенка. 18-месячный мальчик стоял у подъезда с отцом. Самоубийца погиб на месте. Ребенок умер в "скорой".